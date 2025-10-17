МИД ФРГ уважает решение не выдавать обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Глава ведомства Йоханн Вадефуль заявил, что исполнительная власть не должна вмешиваться в судебную

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что с уважением относится к решению польского суда, который отказал в выдаче ФРГ гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"В Польше было вынесено судебное решение, которое я уважаю, потому что мы знаем принцип разделения властей. И когда принимаются судебные решения, особенно в других странах, я считаю, что не дело исполнительной власти вмешиваться в это", - сказал Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь Генпрокуратура ФРГ не стала комментировать ТАСС решение польского суда не выдавать Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". "Пожалуйста, поймите, что мы, как правило, не комментируем судебные решения", - ответили в Генпрокуратуре Германии на соответствующий запрос ТАСС.

Ранее в пятницу агентство PAP сообщило, что Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по законам ФРГ ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".