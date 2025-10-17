PAP: Польша не выдаст ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Окружной суд Варшавы отказал в соответствующем запросе и отменил временное заключение фигуранта под стражу

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. Об этом сообщило агентство агентство PAP.

"Суд отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северного потока» Владимира Ж. и отменил его временное заключение под стражу", - отмечается в публикации.

7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".