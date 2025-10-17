Реклама на ТАСС
Трамп уверен, что урегулирование на Украине идет нормально

Президент США считает, что конфликт удастся урегулировать
17:39
обновлено 17:49

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет нормально.

"Этот [конфликт] идет уже долго, и я думаю, что мы добиваемся огромного прогресса [в урегулировании], мы сегодня поговорим об этом", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Как отметил Трамп, говоря о перспективах урегулирования, "все идет довольно неплохо". При этом он выразил уверенность в том, что конфликт удастся урегулировать. 

