Трамп уверен в том, что Путин хочет завершения конфликта на Украине
17:44
обновлено 17:59
ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. Такую позицию он изложил в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Я думаю, что президент Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось", - заявил Трамп.