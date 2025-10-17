Трамп заявил, что планы встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС сохраняются

Президент США заявил, что встретится с лидером КНР через "пару недель"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Планы проведения двусторонней встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях предстоящего саммита АТЭС в Республике Корея остаются в силе. Американский лидер подтвердил это на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы встретимся через пару недель. Мы встретимся в Южной Корее. Я сам [и председатель КНР]", - заявил Трамп. "Да, думаю так", - сказал глава американской администрации про встречу с Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС, который намечен на конец октября - начало ноября. "Они хотят встретиться", - утверждал Трамп, имея в виду китайскую сторону.