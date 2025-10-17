ХАМАС передаст Красному Кресту останки еще одного израильского заложника

Останки будут переданы медикам в 23:00

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Francisco Seco

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) останки одного из погибших израильских заложников в 23:00 по местному времени (совпадает с мск). Об этом сообщило в Telegram-канале боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"Тело одного из заложников было сегодня извлечено на территории сектора Газа и будет передано [медикам] около 23:00", - говорится в сообщении. Имя пленника, останки которого получат сотрудники МККК, а также место их передачи не раскрывается.

Ранее газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники в ХАМАС сообщила, что радикалам потребуется "масштабная поисковая операция" для обнаружения на территории сектора Газа оставшихся тел погибших израильских заложников.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба, а 15 октября были возвращены останки еще двоих пленников.

В общей сложности израильская сторона получила за три дня десять гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали девять погибших заложников, их имена обнародованы, а тела были переданы родственникам для погребения. 15 октября пресс-служба израильской армии проинформировала, что сотрудники Национального института судебной медицины Израиля не смогли опознать одно из тел, полученных из сектора Газа.