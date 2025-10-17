Хегсет на встречу Трампа с Зеленским надел галстук в цветах российского флага

Глава Пентагона сидел по левую руку от президента США

Редакция сайта ТАСС

Глава Пентагона Пит Хегсет © REUTERS/ Jonathan Ernst

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет на встречу американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским надел галстук в цветах российского триколора.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

Как следует из кадров трансляции, которую вели американские телеканалы, Хегсет сидел по левую руку от Трампа, между ними расположился госсекретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности. По правую руку от Трампа сидели вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр финансов Скотт Бессент.

Хегсет пришел на встречу в галстуке с широкими полосами белого, синего и красного цвета. Эти же цвета используются в государственной символике США, но на галстуке Хегсета полосы были расположены в той же последовательности, что на государственном флаге Российской Федерации. Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки.