Трамп не верит в способность Украины выйти на прежние границы

Президент США дал неопределенный ответ на вопрос журналистов о возможности Киева вернуть утраченные территории

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал подтверждать, что по-прежнему верит в способность Украины выйти на прежние границы.

Во время встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме журналисты напомнили американского лидеру, что несколько недель назад в Нью-Йорке он допустил возможность выхода Украины на ее прежние границы. Представитель прессы спросил, по-прежнему ли американский лидер верит в это. "Никогда не знаешь. Знаете, война - это очень интересно. Никогда не знаешь", - сказал Трамп, не дав прямого ответа на вопрос.