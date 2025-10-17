Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что сказал Зеленскому пойти на мирную сделку

Президент США назвал встречу с Владимиром Зеленским "очень интересной и сердечной"
20:50
обновлено 21:14

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как и президенту [России Владимиру] Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку", - написал Трамп в Truth Social. 

