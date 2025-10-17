Депутат Белик: Встреча Трампа и Зеленского не оправдала надежд Киева

Попытки направить украинский конфликт в сторону эскалации не увенчались успехом, рассказал член комитета Госдумы по международным делам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Надежды украинской стороны на встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не оправдались, и поставки ракет Tomahawk ("Томагавк"), с помощью которых Киев рассчитывал воздействовать на РФ, пока остались на уровне обсуждения. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

"Изначальные замыслы Зеленского и его большие надежды, которые глава киевского режима и его кураторы возлагали на встречу с Дональдом Трампом, не воплотились. Поставки "Томагавков", о которых грезил Зеленский, так и остались на уровне обсуждения, а попытки направить украинский конфликт в сторону эскалации не увенчались успехом", - сказал Белик.

"Дональд Трамп и сам заявил о том, что разрешение Киеву наносить подобного рода удары стало бы эскалацией. К неудовольствию Киева, Вашингтон перестал быть бесконечным источником средств для вливания в украинский конфликт, так что триумфа Зеленского в этот раз вновь не получилось. Однако не исключено, что Зеленский вновь презентует список необходимого для украинской армии и попросит хотя бы какое-то вооружение", - добавил собеседник агентства.

Белик отметил позицию, которую занял президент США на этих переговорах. "Судя по всему, Дональд Трамп рассчитывает на то, что при его посредничестве компромисс между Москвой и Киевом будет найден, однако позиция киевского режима, который раз за разом демонстрирует недоговороспособность и стремление к эскалации, является существенным для этого препятствием", - уточнил он.

В начале встречи с Зеленским в Белом доме Трампу был задан вопрос о том, что будут делать США, если в случае поставок Украине Tomahawk его страна окажется в состоянии конфликта и ей понадобятся упомянутые ракеты. В ответ Трамп заявил, что Вашингтону самому нужны эти ракеты и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. При этом ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву "Томагавков" потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.