Трамп нецензурно выругался, утверждая, что Мадуро не хочет связываться с США

Это произошло в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп позволил себе использовать нецензурную лексику, утверждая, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не хочет связываться с США.

В начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Трампа попросили прокомментировать утверждения о том, что Мадуро якобы выразил готовность пойти на уступки ради снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. "Вы правы, он предложил все. Знаете, почему? Потому что он не хочет связываться с США", - ответил Трамп, использовав нецензурное выражение.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере пять скоростных лодок с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.