Зеленский проинформировал европейских лидеров о встрече с Трампом

Главы государств Европы пообещали Владимиру Зеленскому расширить поддержку, чтобы побудить Россию к переговорам, сообщил представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц, ряд других европейских лидеров и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого он проинформировал их о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вместе с другими главами европейских государств и правительств, а также генеральным секретарем НАТО и руководителями институтов ЕС сегодня вечером провел телефонный разговор с <...> Владимиром Зеленским", - отметил Корнелиус. При этом он добавил, что Зеленский проинформировал европейских партнеров "о своей конструктивной встрече с президентом США Дональдом Трампом". "Канцлер ФРГ Мерц и партнеры приветствовали это тесное трансатлантическое сотрудничество и подчеркнули неотложность усилий по достижению справедливого и прочного мира для Украины", - указал представитель правительства Германии.

Европейские лидеры, по словам Корнелиуса, "пообещали Зеленскому расширить свою поддержку, чтобы побудить Россию к серьезным переговорам". "Это включает в себя усиление санкционного давления в рамках 19-го пакета санкций Европейского союза и использование замороженных российских государственных активов", - утверждал представитель кабмина ФРГ.

Мерц 17 октября заявил, что после встречи Зеленского с Трампом европейские лидеры "скоординировали свои действия и будут внимательно следить за дальнейшими шагами". "Теперь Украине нужен мирный план", - написал канцлер ФРГ на своей странице в X.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружений на Украину и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США в Будапеште.