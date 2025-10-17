Трамп призвал Россию и Украину остановиться на действующей линии фронта

По словам президента США, "иначе все станет слишком сложным"

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина остановить войска на действующей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Трамп в пятницу по прилете во Флориду сообщил журналистам, что призвал стороны украинского конфликта прекратить огонь и "следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным". "Остановитесь прямо сейчас на линии фронта", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.