Трамп призвал Россию и Украину остановиться на действующей линии фронта
Редакция сайта ТАСС
23:12
ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина остановить войска на действующей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Трамп в пятницу по прилете во Флориду сообщил журналистам, что призвал стороны украинского конфликта прекратить огонь и "следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным". "Остановитесь прямо сейчас на линии фронта", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.