В Белом доме пошутили про мать, отвечая на вопрос о встрече с Путиным

Журналист портала HuffPost задал вопрос пресс-секретарю Кэролайн Ливитт о том, кто выбрал Будапешт для встречи президентов США и РФ

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пошутила про мать, отвечая на вопрос портала HuffPost о том, кто выбрал Будапешт для встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Читайте также

"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным

"Твоя мама", - ответила Ливитт.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.