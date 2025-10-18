El País: в ЕС назвали саммит в Будапеште "политическим кошмаром" Брюсселя

По данным газеты, факт саммита являет "пренебрежение Европой"

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште называют "политическим кошмаром" Евросоюза. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на несколько источников в ЕС.

Читайте также

Саммит РФ - США и "труднейший конфликт" на Украине. О чем говорили Путин и Трамп

По ее версии, факт саммита в столице Венгрии являет "пренебрежение Европой" и ставит остальных лидеров ЕС, высшее руководство сообщества и НАТО в неловкое и постыдное положение. Перед микрофонами в Брюсселе заверяют, что саммит будет полезен, если он послужит прогрессу в урегулировании конфликта на Украине, пишет издание. "В частном порядке несколько источников говорят о "политическом кошмаре" для союза", - отмечает газета. По ее мнению, встреча президента РФ и главы Белого дома может стать победой для российского лидера.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".