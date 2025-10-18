Израиль опознал останки еще одного погибшего в Газе заложника

Правительство еврейского государства "полно решимости, привержено и неустанно работает над тем, чтобы вернуть тела всех погибших заложников для достойного захоронения на родине"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Abdel Kareem Hana

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израильские судмедэксперты завершили опознание останков еще одного заложника, которые в ночь на 18 октября были возвращены на территорию еврейского государства из сектора Газа.

Читайте также

Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

"После завершения процедуры опознания в национальном центре судебно-медицинской экспертизы <...> представители Армии обороны Израиля сообщили семье заложника Элияху Маргалита, что его тело возвращено в Израиль и процедура опознания завершена", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильское правительство "полно решимости, привержено и неустанно работает над тем, чтобы вернуть тела всех погибших заложников для достойного захоронения на родине", сообщается в тексте. В ведомстве подчеркнули, что "террористическая организация ХАМАС должна выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения" о прекращении огня в секторе Газа. "Мы (Израиль - прим. ТАСС) не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников", - продолжили в канцелярии.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе освободили 20 оставшихся в живых заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия.

В общей сложности израильская сторона получила из сектора Газа 11 гробов, судмедэксперты идентифицировали тела 10 погибших. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинские радикалы продолжают удерживать в секторе Газа останки 18 погибших заложников.