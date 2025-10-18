El País: поездка Зеленского в США за дополнительной военной поддержкой провалилась

Стратегия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заключается в поддержании тесных связей с обеими сторонами, хотя пока укоры и разочарование приходились на долю Киева, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский надеялся вернуться на Украину после поездки в США с дополнительной военной поддержкой, но ничего не получил, пишет испанская газета El País.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

По ее мнению, стратегия президента США Дональда Трампа заключается в поддержании тесных связей с обеими сторонами, хотя пока укоры и разочарование приходились на долю Киева. Издание напоминает о сокращении объемов военной помощи Украине. Зеленский и его команда посетили на этой неделе Вашингтон "с надеждой вернуться домой" с дополнительной военной поддержкой, отмечает газета. По ее версии, Трамп сам "подогревал эти надежды", особенно на фоне гипотетических поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Тем не менее Зеленский вновь остался ни с чем, когда "настроение Трампа снова качнулось в сторону Москвы", подчеркивает El País. Она добавляет, что встреча американского лидера с Зеленским показала различия в их подходах к урегулированию конфликта.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. При этом ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".