В Раде заявили о недовольстве офиса Зеленского итогами встречи с Трампом

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что с украинской стороны теперь не стоит ждать деталей переговоров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Украинская делегация осталась не очень довольна результатом встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Судя по ряду однотипных абсолютно пустых постов [депутатов] "Слуг" ("Слуга народа" - правящая партия на Украине - прим. ТАСС) о поддержке переговоров и Зеленского, наша делегация была не очень довольна результатом", - написал он в своем Telegram-канале.

Железняк отметил, что с украинской стороны теперь не стоит ждать деталей переговоров.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять американские крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк") Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.