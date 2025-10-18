Филиппо: Зеленский ничего не добился в США

Председатель французской партии "Патриоты" отметил, что ему придется вести переговоры о мире

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры о мире или исчезнуть из политики, поскольку он не добился ничего от президента США Дональда Трампа во время встречи в Вашингтоне. Такое мнение выразил председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он обратил внимание на ошеломленный вид и заикание Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом. "Выражение лица как в (очень) плохой день, - написал Филиппо в X. - Он не получил вообще ничего, в первую очередь ракеты большой дальности. Он стоит, как будто был отправлен в нокаут, потому что понимает, что его европейские хозяева навешали ему лапши на уши: теперь ему придется либо пойти на мирные переговоры, либо исчезнуть окончательно!"

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.