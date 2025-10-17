Axios: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине

Президент США дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что по крайней мере в данный момент не намерен поставлять крылатые ракеты Tomahawk Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

По их словам, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

В начале встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.