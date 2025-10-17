Axios: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине
Редакция сайта ТАСС
17 октября, 23:19
ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что по крайней мере в данный момент не намерен поставлять крылатые ракеты Tomahawk Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Читайте также
Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому
По их словам, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.
В начале встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.