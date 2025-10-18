Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев

В соответствии с соглашением о прекращении огня, израильская сторона передает тела 15 жителей палестинского анклава в обмен на возвращение одного погибшего заложника

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Израиль вернул в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев. Всего в рамках соглашения о прекращении огня в палестинский анклав возвращены тела 135 человек, сообщило Министерство здравоохранения сектора Газа.

Читайте также

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

"Министерство здравоохранения сообщает о получении 15 тел погибших, переданных сегодня израильскими оккупационными властями при содействии Красного Креста. Таким образом, общее число тел, полученных на данный момент, достигло 135. На некоторых телах обнаружены следы жестокого обращения", - говорится в заявлении ведомства, подконтрольного движению ХАМАС.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа предполагает, что Израиль будет передавать тела 15 жителей палестинского анклава в обмен на возвращение одного погибшего заложника. С 13 октября ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста тела десяти израильских заложников.