В Ереване сторонники арестованного Самвела Карапетяна проводят митинг

После митинга участники шествием отправятся к зданию Службы нацбезопасности, где содержится Карапетян

ЕРЕВАН, 18 октября. /ТАСС/. Сторонники движения "Мер дзевов" ("По-нашему") арестованного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна проводят на площади Свободы в центре Еревана. Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Данный митинг созван с требованием освободить Самвела Карапетяна и арестованных священников. Они являются политзаключенными", - отметил один из участников акции.

После митинга участники шествием отправятся к зданию Службы нацбезопасности, где содержится Карапетян, а также арестованные архиепископы Микаел и Баграт.

В центре Еревана дежурят много полицейских, наблюдаются заторы на дорогах.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. 15 августа Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца его арест.

В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.