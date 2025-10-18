В Вене растет число участников демонстрации против конфликта с Россией

Протестующие также подняли транспаранты с лозунгами

ВЕНА, 18 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Число участников акции против милитаризации ЕС и конфликта с Россией, проходящей в Вене, продолжает увеличиваться, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее сообщалось как минимум о 300 участниках. Мирная процессия под звуки барабанов и антивоенные лозунги следует от Западного вокзала по Мариахильферштрассе - главной туристической улице австрийской столицы.

Протестующие подняли транспаранты с лозунгами: "Учитывайте безопасность России!", "СМИ - разжигатели войны!". На одном из транспарантов с портретами глав Франции, Германии, Великобритании и ЕС написано - "Самые нелюбимые политики в ЕС толкают нас к войне с Россией!"

Акция австрийского "Движения за мир" продолжится у здания парламента.