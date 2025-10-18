В Таиланде сообщили о прогрессе с Камбоджей по вопросу отвода тяжелых вооружений

В таиландском МИД сообщили о необходимости встречи представителей сторон для дальнейшего детального обсуждения плана действий

БАНГКОК, 18 октября. /ТАСС/. Таиланд и Камбоджа достигли прогресса по вопросам отвода тяжелых вооружений, разминирования приграничных территорий и борьбы с транснациональной преступностью. Об этом сообщил таиландский МИД, который опубликовал выдержки из заявления его главы Сихасака Пхуангкеткеу по итогам прошедших 17 октября в Куала-Лумпуре четырехсторонних консультаций.

"Четырехсторонние консультации между Соединенными Штатами, Малайзией, Таиландом и Камбоджей были продолжением их первой встречи в Нью-Йорке в сентябре 2025 года, а затем еще одной такой встречи, состоявшейся 12 октября 2025 года в Куала-Лумпуре. Обсуждения были сосредоточены на подготовке совместной декларации, определяющей рамки решения различных вопросов между Таиландом и Камбоджей с целью восстановления теплых двусторонних отношений. Достигнут прогресс в четырех областях, которые являются приоритетными для Таиланда: вывод тяжелых вооружений из приграничных районов, гуманитарное разминирование, борьба с транснациональной преступностью и управление приоритетными приграничными территориями", - сказал он.

"Секретариату генерального пограничного комитета обеих сторон все еще необходимо будет провести встречу 20-21 октября 2025 года для дальнейшего детального обсуждения плана действий, чтобы обеспечить конкретную реализацию того, что уже обсуждалось. Документ также должен пройти внутреннюю процедуру и быть одобрен министрами обороны обеих стран. Если переговоры в конечном итоге приведут к удовлетворительным результатам, настоящая совместная декларация может быть подписана во время предстоящего 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре с участием Малайзии и Соединенных Штатов", - отметил Пхуангкеткеу.

Глава МИД, комментируя вопрос освобождения 18 камбоджийских военнопленных, указал, что "Таиланду необходимо увидеть конкретный прогресс в реализации некоторых пунктов, прежде чем рассматривать вопрос об их освобождении".

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны провинции Оддар-Миенчей. 28 июля глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого произошел ряд инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах. В конце сентября, как информировал таиландский МИД, камбоджийские военные обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов территорию Таиланда, в связи с чем таиландские военнослужащие были приведены в боевую готовность.