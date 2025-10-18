Guardian: Египет возглавит международный воинский контингент для Газы

В газете сообщили, что США и страны Европы вынесут на голосование Совбеза ООН резолюцию о формировании международного контингента для анклава

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Международный воинский контингент для сектора Газа будет возглавляться Египтом. Как сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники, Азербайджан, Индонезия и Турция также направят значительное число военнослужащих в ряды "стабилизационного корпуса".

Читайте также

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

По информации издания, США и европейские страны вынесут на голосование Совета Безопасности ООН резолюцию о формировании международного контингента для Газы, в которой будут четко обозначены его полномочия. Отмечается, что Вашингтон настаивает на том, чтобы корпус располагал мандатом ООН.

В то же время американские власти против того, чтобы размещенные в Газе военнослужащие действовали в рамках формального миротворческого контингента ООН. Газета указала, что США заинтересованы в том, чтобы войска в анклаве имели такой же статус, как международные силы в Гаити, которые борются с организованными преступными группировками. Согласно The Guardian, Египет пока не дал согласия на подобный формат размещения военнослужащих. Газета подчеркнула, что войска европейских стран не будут задействованы в обеспечении безопасности Газы.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.