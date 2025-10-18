Нетаньяху: КПП "Рафах" не откроют "до дальнейшего уведомления"

Вопрос о его открытии рассмотрят после того, как ХАМАС выполнит обязательство вернуть тела заложников

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа останется закрытым "до дальнейшего уведомления", вопрос о его открытии будет рассмотрен после выполнения ХАМАС положений соглашения о возвращении останков погибших заложников. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Читайте также

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

"Премьер-министр Нетаньяху заявил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, выполняет ли ХАМАС свою часть работы по возвращению погибших заложников и реализации согласованного плана", - говорится в заявлении канцелярии премьера.

18 октября посольство Палестины в Каире заявило, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и палестинского сектора Газа возобновит свою работу 20 октября.