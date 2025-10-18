Мерц заявил, что визит в США прошел не так, как хотел Зеленский

Канцлер ФРГ считает, что визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты показал, что Киеву нужна европейская помощь

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит в Белый дом и встреча с президентом США Дональдом Трампом прошли не так, как рассчитывал Владимир Зеленский.

"Визит прошел не так, как хотел Зеленский. Думаю, я могу сказать это и здесь", - утверждал Мерц в ходе общения с гражданами в городе Мешеде на западе страны. Его слова приводит телеканал N-tv. Канцлер также рассказал, что вечером 17 октября долго разговаривал с Зеленским по телефону.

Визит Зеленского в США, по мнению Мерца, продемонстрировал, что Киеву необходима европейская помощь. Мерц будет работать над поддержкой Украины как в "финансовом и политическом, так и в военном отношении". Европа, как утверждал глава правительства ФРГ, должна оказать помощь, потому что "конфликт может быть завершен только в том случае, если Украина будет сильной в военном отношении".

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружений на Украину и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США в Будапеште.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.