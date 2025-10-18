Администрация США в случае продолжения шатдауна может перейти к крайним мерам

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет предупредил, что американские власти могут свернуть множество программ, которые поддерживает Демократическая партия

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Администрация США в случае продолжения приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдаун) может перейти к крайним мерам и навсегда свернуть множество программ, поддерживаемых Демократической партией. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Читайте также

Минимум на неделю: онлайн-донаты и очереди за едой — чем грозит шатдаун в США

"Посмотрим, что произойдет, если правительство не возобновит работу на следующей неделе. Я на самом деле не знаю, сколько это продлится. Возможно, республиканцам придется перейти к крайним мерам", - предупредил Хассет, возложив вину за шатдаун на политических оппонентов администрации из Демократической партии.

По его словам, президент США Дональд Трамп "уже говорил о том, что по закону, если они [демократы] приостанавливают работу правительства, у нас нет денег на те или иные вещи, и мы можем навсегда остановить их". "Мы можем остановить практически что угодно, за исключением оборонных [программ], ведь наша национальная безопасность важна. Но президент может взять любимые вещи демократов и навсегда остановить их. Это законно, но он этого до сих пор не сделал", - отметил Хассет.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.