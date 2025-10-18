ХАМАС передаст Израилю тела еще двоих заложников

Имена и место передачи останков пока не разглашаются

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Abdel Kareem Hana

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста тела еще двоих израильских заложников в 22:00 по местному времени (совпадает с мск). Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках сделки об обмене [израильских заложников] на палестинских заключенных было решено передать [медикам] тела двоих пленников около 22:00", - говорится в сообщении. Место выдачи останков и имена заложников, чьи тела заберет Красный Крест, пока не сообщаются.