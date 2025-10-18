В ООН заявили, что хуситы проникли в комплекс организации в Сане незаконно

Все находившиеся в комплексе сотрудники сейчас в безопасности

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" незаконно проникли на территорию комплекса ООН в йеменской столице Сане, где находились 15 сотрудников всемирной организации. Об этом ТАСС сообщил представитель офиса ООН в Йемене Джин Алам.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что силы безопасности движения "Ансар Аллах", которое контролирует около трети территории Йемена, задержали нескольких сотрудников ООН в Сане. По данным источников телеканала, задержанных доставили на допрос. У них также конфисковали мобильные телефоны и другие средства связи.

"Мы можем подтвердить, что произошло несанкционированное проникновение сотрудников службы безопасности "Ансар Аллах" на территорию комплекса ООН в Сане, где в настоящее время проживают 15 международных сотрудников организации. По последним данным, все находившиеся в комплексе сотрудники сейчас в безопасности. Их местонахождение установлено, они связались со своими семьями", - сказал представитель всемирной организации.

Алам назвал действия хуситов в отношении международного персонала "продолжающимся инцидентом". "ООН предпринимает все необходимые меры и находится в контакте с соответствующими властями и партнерами для обеспечения безопасности всего персонала и имущества. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления", - добавил он.

Участившиеся инциденты

Как утверждает Al Arabiya, за последние два дня участились случаи нападений хуситов на объекты международных организаций в столице Йемена. По словам источника телеканала в ООН, очередная волна эскалации началась после недавнего заявления лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси о существовании "опасных шпионских ячеек", якобы связанных с гуманитарными организациями, которые действуют на территории Йемена.

В последнем обращении к своим сторонникам аль-Хуси заявил, что располагает "неопровержимыми доказательствами" участия сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН в передаче Израилю разведывательных данных, которые помогли нанести удары по Сане в августе этого года. Жертвами этих ударов стали несколько высокопоставленных членов движения, в том числе глава сформированного хуситами правительства и начальник генерального штаба вооруженных сил повстанцев.

Риторика хуситов в отношении учреждений системы ООН и гуманитарных организаций, работающих на йеменской территории, резко ужесточалась в последние месяцы на фоне израильских ударов по объектам повстанцев. ООН отвергает все обвинения хуситов в адрес своих сотрудников.

В начале октября хуситы задержали девять сотрудников ООН, которым были предъявлены обвинения в шпионаже. По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, всего с 2021 года на подконтрольной хуситам территории были задержаны 53 сотрудника всемирной организации.