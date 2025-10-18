Митингующие в Тбилиси освободили проспект Руставели после предупреждения полиции

На данный момент несколько десятков человек находятся на площади перед зданием парламента

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Участники антиправительственного митинга в Тбилиси у здания парламента освободили проезжую часть проспекта Руставели после того, как МВД сделало им предупреждение и дало 15 минут на открытие автомобильного движения. Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".

На данный момент несколько десятков человек находятся на площади перед зданием парламента. До этого произошел небольшой инцидент между митингующими и другими гражданами, которые пытались проехать по проспекту на машинах. На данный момент инцидент исчерпан. Автомобили по проспекту передвигаются свободно.

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам. Теперь участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если демонстрант скрывает лицо под маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год.