Генерал Шилль: Tomahawk не изменили бы баланс сил в украинском конфликте

Американские ракеты стали бы для Киева дополнительным преимуществом, подчеркнул начальник штаба Сухопутных сил Франции

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Передача Украине американских ракет Tomahawk ("Томагавк") не оказала бы решающего значения на ход украинского конфликта. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль.

"Tomahawk, конечно, стали бы для них дополнительным преимуществом. Но я не думаю, что, строго говоря, они являются инструментом, который изменит ситуацию. Главное для украинцев - поддержка американцев, - сказал он в эфире телеканала LCI. - Она есть, но когда дело доходит до демонстрации поддержки в ситуации вроде "Дайте мне "Томагавки", они получают лишь невнятный ответ".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным Axios, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.