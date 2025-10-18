Лула да Силва укажет Трампу, что атаки станут угрозой для Латинской Америки

Это спровоцирует беспорядки в Венесуэле и создаст условия для роста организованной преступности и наркоторговли, подчеркнул президент Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен заявить американскому лидеру Дональду Трампу, что возможные военные действия США против Венесуэлы могут стать угрозой для безопасности всей Латинской Америки. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

Лула да Силва и Трамп договорились провести личную встречу в ближайшее время. Как сообщил изданию источник из бразильской администрации, глава государства укажет Трампу, что "любое нападение на Венесуэлу спровоцирует беспорядки в регионе и создаст условия для роста организованной преступности и наркоторговли".

Ранее телеканал CNN Brasil отмечал, что руководство Бразилии готово выступить посредником в урегулировании конфликта США и Венесуэлы. Посредничество Бразилиа могло быть одной из тем прошедших ранее в Вашингтоне переговоров главы МИД южноамериканской республики Мауро Виэйры и госсекретаря США Марко Рубио.

В октябре состоялись телефонные переговоры лидеров Бразилии и США, по итогам которых Лула да Силва и Трамп договорились провести двустороннюю встречу в ближайшее время.