Axios: встреча Трампа и Зеленского завершилась спустя 2,5 часа

Как отметил портал, Трамп напомнил Зеленскому о предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Будапеште

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом неожиданно закончилась спустя 2,5 часа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", - сказал американский лидер Зеленскому в конце переговоров. Как отметил портал, тем самым Трамп напомнил Зеленскому о предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Будапеште.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники охарактеризовала встречу Трампа и Зеленского как "напряженную, честную и временами неудобную дискуссию", в ходе которой американский лидер "прямо и честно" дал Зеленскому понять, что Украина не получит ракеты большой дальности.