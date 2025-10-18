Многодетный отец из США рассказал, что побудило его семью переехать в Россию

Причиной иммиграции стало распространение радикальной либеральной идеологии в Соединенных Штатах, рассказал американский блогер Джозеф Шуцман

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Распространение радикальной либеральной идеологии в США заставило семью американца Джозефа Шуцмана - отца восьмерых детей, ИТ-консультанта и блогера - переехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС по случаю Дня отца.

"На протяжении десятилетий американское общество неуклонно двигалось в сторону либерализации. Этот процесс шел постепенно, однако после пандемии он резко ускорился. Когда сторонники леворадикальной идеологии вышли на улицу из самоизоляции, я перестал узнавать свою страну - она разительно отличалась даже от той Америки, что была несколько лет назад", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в тот момент для его семьи была перейдена черта. "Когда мы впервые заговорили об отъезде, у нас уже было шестеро детей. [Жизнь в США] стала невыносимой. Многие дети в Соединенных Штатах и без того отстают в школе, не отличаясь особыми способностями. Сейчас положение усугубилось. Ко всему этому добавилось усиление радикальной либеральной идеологии. В какой-то момент я просто сказал себе: "Нет. Мои дети не будут ежедневно ходить в такие школы. Они не будут общаться и создавать семьи с представителями этого поколения", - добавил он.

"У меня осталось много родственников и близких друзей в США, которые разделяют традиционные ценности. Но я принял решение: как бы я ни любил их, моя главная ответственность как отца - это мои дети. Я хочу, чтобы они росли в нормальном обществе", - подчеркнул Шуцман.

Говоря о том, насколько был сложен переезд в Россию для такой большой семьи, Шуцман рассказал, что перед отъездом продал все имущество в США - дом, автомобиль, приехав в Москву всего с 10 чемоданами. "Я никогда не утверждал, что переезд в Россию дался нам легко, однако он определенно того стоил. Могу со стопроцентной уверенностью заявить: мы ни разу не пожалели о принятом решении. Для нас это большая честь, мы бесконечно благодарны за возможность жить в этой стране", - сказал он.

