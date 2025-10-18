МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Стороны также пришли к компромиссу по поводу создания механизмов для установления мира и укрепления стабильности между Кабулом и Исламабадом

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ H. Achakzai

ДОХА, 19 октября. /ТАСС/. Представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося 18 октября в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. Об этом сообщило катарское внешнеполитическое ведомство.

Читайте также

Неразмеченная линия Дюранда. Что известно о столкновениях на афгано-пакистанской границе

"В ходе раунда [переговоров] стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между двумя странами", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице МИД Катара в X.

Соглашение подписали министры обороны Афганистана и Пакистана Мохаммад Якуб Муджахид и Хаваджа Асиф, а также представители Катара и Турции. Делегации конфликтующих сторон условились провести в ближайшие дни консультации с целью сохранения и полного соблюдения режима прекращения огня.