Кнайсль: европейцы не смогут помешать саммиту России и США

Экс-министр иностранных дел Австрии усомнилась в том, что европейцы станут закрывать воздушное пространство самолету российского лидера Владимира Путина, направляющегося в Будапешт, но добавила, что есть и обходной путь - через Сербию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Европейские политики не смогут помешать проведению саммита РФ и США в Будапеште, но продолжат оказывать давление в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Бывшей главе МИД Австрии был задан вопрос, смогут ли европейцы попытаться сорвать саммит. "Нет. Нет, зачем им это делать? Но, конечно, давление будет. В среду и четверг у меня было впечатление, что дело действительно может дойти до новой "кризисной ситуации" с отправкой "Томагавков". У меня было именно такое ощущение", - ответила она.

Она усомнилась в том, что европейцы станут закрывать воздушное пространство самолету российского лидера, направляющегося в Будапешт, но добавила, что есть и обходной путь - через Сербию. "Но я не думаю, что встречу можно будет блокировать. Я даже не могу себе представить, как это можно сделать", - подчеркнула она.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".