Kan: ВВС Израиля ударили по югу сектора Газа в ответ на огонь со стороны ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, это произошло после стрельбы со стороны вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС. Израильская сторона полагает, что радикалы нарушили режим прекращения огня, отмечает Kan. Армия Израиля пока эти сообщения не комментирует.