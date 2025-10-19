В Израиле опознали останки еще одного заложника, переданные ХАМАС

Имя погибшего - Ронен Энгель, сообщает канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские судмедэксперты установили личность еще одного погибшего заложника, чьи останки были переданы накануне. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, имя погибшего - Ронен Энгель. Его родственников уведомили об идентификации останков.

Энгель жил в приграничном с Газой поселке Нир-Оз и погиб 7 октября 2023 года во время атаки палестинских радикалов на Израиль. Его жена и две дочери тогда же были взяты в заложницы и через месяц были освобождены во время первого перемирия в Газе. Тело Энгеля, которому на момент гибели было 54 года, все это время удерживалось радикалами в анклаве.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе освободили 20 оставшихся в живых заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. В общей сложности с 13 октября в Израиль были возвращены 13 гробов с останками, в одном случае судмедэксперты не смогли идентифицировать переданное тело.

В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что израильские власти "полны решимости, привержены и неустанно работают над тем, чтобы вернуть тела всех погибших для достойного погребения на родине". "Террористическая организация ХАМАС обязана выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения. Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе и приложим все усилия, пока не вернем всех погибших заложников", - указали в канцелярии.