Сийярто: Венгрия сделает все возможное для успеха встречи Путина и Трампа

Из Евросоюза только Будапешт и Братислава выступают за мирное урегулирование украинского конфликта, отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

БУДАПЕШТ, 19 октября. /ТАСС/. Венгерское правительство готово сделать все возможное для успешной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

"Венгрия сделает все, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и все, что в ее силах, для содействия миру", - заверил глава МИД. Он также отметил, что дата и организационные детали предстоящих российско-американских переговоров в венгерской столице станут известны после консультаций министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые состоятся в ближайшие дни.

Сийярто напомнил, что еще "три с половиной года назад, когда на Украине началась война, Венгрия заявила, что готова помочь, что она готова выступать в качестве посредника или осуществлять любую важную деятельность ради установления мира". "Теперь мы достигли того момента, когда президенты США и России договорились о том, что мирный саммит состоится в Будапеште", - сказал он, добавив, что из всех стран Евросоюза только Венгрия и Словакия выступают за мирное урегулирование украинского конфликта.

"Брюссель готовится к войне, он хочет перевести Европейский союз в режим войны, вооружать и финансировать Украину за счет денег европейских народов, а Венгрия организует мирный саммит. Вот в чем разница", - подчеркнул Сийярто, назвав Венгрию "островом мира" в Европе.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".