ХАМАС подтвердил приверженность соглашению о прекращении огня в Газе

Палестинское движение возложило ответственность на Израиль за его нарушение

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 19 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило свою приверженность соглашению о прекращении огня в секторе Газа и возложило ответственность на Израиль за его нарушение. Об этом говорится в заявлении члена политбюро движения Иззата ар-Ришка, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

"ХАМАС подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня и подчеркивает, что сионистские оккупанты продолжают его нарушать и фабриковать беспочвенные предлоги для оправдания своих преступлений", - подчеркивается в тексте.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям города Рафах на юге сектора Газа. По ее информации, это произошло после стрельбы со стороны вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС. Израильская сторона полагает, что радикалы нарушили режим прекращения огня, отмечает Kan.