Армия Израиля подтвердила удары по Газе

Действия террористов являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня, заявили израильские военные

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильская армия подтвердила нанесение новых ударов по сектору Газа, пояснив, что это было сделано в ответ на огонь со стороны палестинских радикалов. Израильские военные обвинили их в "грубом нарушении" режима прекращения огня в анклаве.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, радикалы запустили противотанковую ракету и открыли огонь из стрелкового оружия в направлении израильских военных, которые, "в соответствии с соглашением о прекращении огня, занимались демонтажем террористической инфраструктуры в районе Рафаха, в южной части Газы". "Эти действия террористов являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня, и Армия обороны Израиля будет жестко отвечать", - заявили военные.