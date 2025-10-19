Нетаньяху поручил принять меры против террористических объектов в Газе

Такой шаг израильский премьер-министр призвал сделать после нарушения ХАМАС режима прекращения огня

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным "принять решительные меры" против радикалов в Газе после инцидента со стрельбой на юге анклава. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Ранее израильская армия нанесла удар по радикалам в районе города Рафах на юге анклава, обвинив их в "грубом нарушении" режима прекращения огня.

"После нарушения ХАМАС режима прекращения огня премьер-министр Нетаньяху провел консультацию с министром обороны [Израиля Исраэлем Кацем] и руководителями силовых структур и поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа", - говорится в заявлении канцелярии премьера.