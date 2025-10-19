WSJ: США планируют больше встреч с Россией, чем до саммита на Аляске

Американская сторона надеется "заложить основу для соглашения", отмечает газета

Госсекретарь США Марко Рубио © Joe Raedle/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. В Вашингтоне планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем при подготовке саммита на Аляске, надеясь "заложить основу для соглашения". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, американскую сторону будет возглавлять госсекретарь Марко Рубио вместо спецпредставителя президента Стива Уиткоффа.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".