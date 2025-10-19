ТАСС: Турция заявит главам МИД ЕС о готовности поддержки урегулирования на Украине

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан примет участие в министерской встрече в Люксембурге, где сделает соответствующее заявление

СТАМБУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах со своими коллегами из стран Евросоюза намерен заявить о готовности его страны оказать всяческую поддержку урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

Фидан 19-20 октября примет участие в министерской встрече ЕС в Люксембурге. Он также выступит на организованной в ее рамках сессии по вопросам безопасности в Черном море.

"Ожидается, что наш министр заявит о готовности Турции оказать всяческую поддержку для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и достижения справедливого и прочного мира", - отметили источники.

Выступая вечером 18 октября в эфире телеканала Ülke TV, глава турецкого МИД отметил, что в Анкаре рассчитывают на прогресс в урегулировании на Украине до конца 2025 года.

Фидан также обратит внимание глав МИД ЕС на строгое соблюдение Турцией Конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в зоне проливов. "Министр отметит, что Конвенция Монтрё является одним из основополагающих элементов безопасности в бассейне Черного моря, подчеркнет, что Турция в условиях угроз региону, вызванных войной между Россией и Украиной, вносит вклад в обеспечение безопасности и стабильности судоходства в Черном море применением Конвенции Монтрё, участием в зерновой сделке и противоминной целевой группе с Болгарией и Румынией", - подчеркнули источники.

Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.