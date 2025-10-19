Al Jazeera: в секторе Газа после прекращения огня погибли более 50 человек

Ранения получили более 150 человек

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 19 октября. /ТАСС/. В секторе Газа в результате действий израильских военных после вступления в силу режима прекращения огня погиб по меньшей мере 51 человек. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиков.

По их сведениям, число жертв в секторе Газа с момента перемирия увеличилось до 51, ранения получили более 150 человек.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. 18 октября управление по работе со СМИ сектора Газа выступило с утверждением, что Израиль нарушил перемирие 47 раз, в результате погибли 38 человек, еще 143 пострадали.