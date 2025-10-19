Трамп заявил, что США не могут отдать Украине все свое оружие

Президент США подчеркнул, что рассматривает просьбу Украины о Tomahawk

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не могут отдать все свое вооружение Украине, вопрос о возможности передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") все еще рассматривается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Читайте также

Пора заканчивать: "Томагавк" пролетел мимо Зеленского

"Украина спрашивала, может ли она получить Tomahawk. И я рассматриваю это, - сказал он. - Я говорил об этом с [президентом России] Владимиром Путиным. Не так, чтобы он был в восторге".

"Это жестокое, разрушительное оружие, - отметил глава вашингтонской администрации. - Но нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать".

Трамп выразил уверенность в том, что он был "очень добр" к Владимиру Зеленскому и Украине. "Но мы не можем давать [вооружения], если у нас не будет их хватать. Я не хочу делать это. Я не могу подвергать США опасности", - добавил он.

Трамп 17 октября в начале встречи с Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям Axios, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается. Президент РФ отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.