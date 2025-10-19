Тысячи сторонников Карапетяна приехали в Эчмиадзин на литургию и паломничество

После литургии граждане со свечами в руках создадут кольцо вокруг главной святыни Армении

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Тысячи сторонников откликнулись на призыв движения "Мер дзевов" ("По-нашему") бизнесмена Самвела Карапетяна совершить паломничество в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где расположена резиденция католикоса всех армян Гарегина II, и выразить поддержку Армянской апостольской церкви.

"Покажем, что Эчмиадзин не беззащитен. Армяне всегда защищали и будут защищать Эчмиадзин по-нашему", - написано в призыве, опубликованном в соцсетях движения.

Сейчас они принимают участие в литургии в Кафедральном соборе Первопрестольного святого Эчмиадзина во главе с католикосом Гарегином Вторым. После литургии граждане со свечами в руках создадут кольцо вокруг главной святыни Армении. На призыв откликнулись рядовые граждане и представители разных оппозиционных политических сил страны.

Глава координационного совета волонтерского движения "Мер дзевов", замглавы группы компаний "Ташир", племянник российского бизнесмена Нарек Карапетян в беседе с журналистами отказался отвечать на политические вопросы. "Сегодня мы приехали на паломничество, сегодня я воздержусь от ответа на любые политические вопросы. Мы будем молиться о нашей окончательной солидарности", - сказал Нарек Карапетян.

Ранее Армянская апостольская церковь сообщала о задержании 13 священнослужителей, в том числе предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича (Айк Прошян). Оппозиция заявила, что происходящее является частью кампании, которую премьер-министр Никол Пашинян развернул против Армянской апостольской церкви, пытаясь свергнуть католикоса всех армян Гарегина II.