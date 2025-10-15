Армянская церковь подтвердила задержание 13 священников Арагацотнской епархии

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Армении на рассвете 15 октября провели обыски в Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), по имеющейся информации, задержаны предстоятель епархии епископ Мкртич Прошян и 12 священников епархии. Об этом говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В заявлении армянской церкви отмечается, что обыски были проведены в епархии и домах священнослужителей на основании ложной информации, опубликованной служителем Ованаванка отцом Арамом Асатряном, и заявления президента общественной организации "Союз информированных граждан" Даниела Иоаннисяна.

"В настоящее время, по имеющейся информации, задержаны предстоятель Арагацотнской епархии, 12 священников епархии: отец Парен Аракелян, отец Айк Кочарян, отец Мкртич Еранян, отец Манук Зейналян, отец Гевонд Гапоян, отец Айк Саакян, иерей Саркис Саркисян, отец Гарегин Арсенян, иерей Нарек Саркисян, иерей Ошин Айрапетян, иерей Вртанес Багалян, иерей Амбарцум Даниелян, бухгалтер, казначей и делопроизводитель Арагацотнской епархии", - заявили в церкви.