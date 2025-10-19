Делегация ХАМАС прибыла в Каир

Лидер палестинского движения в секторе Газа Халиль аль-Хейя проведет переговоры с египетскими посредниками

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Представители руководства палестинского движения ХАМАС прибыли в Каир для проведения переговоров с египетскими посредниками. Об этом говорится в пресс-релизе радикалов, опубликованном в их Telegram-канале.

Согласно сообщению, делегацию движения возглавил лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя. В египетскую столицу также, как ожидается, прибудут представители ряда палестинских фракций: с ними руководство ХАМАС планирует обсудить "контроль за реализацией соглашения о прекращении огня" в секторе Газа, следует из заявления.

16 октября телеканал Al Hadath проинформировал, что представители ряда палестинских фракций, включая ХАМАС, 22 октября прибудут в Каир для проведения переговоров о развитии Газы, в частности о системе управления в палестинском анклаве. Планируется ли участие в консультациях в Египте представителей одной из крупнейших, наряду с ХАМАС, фракций - ФАТХ, главой которой является президент Государства Палестина Махмуд Аббас и которая фактически осуществляет административное управление на Западном берегу реки Иордан, телеканал не указал.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября. Утром 19 октября Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении договоренностей и в ответ на это нанесла десятки ударов по территории анклава.